Bingöl soba ustasına yaptırdıkları mamalıkları doğaya bıraktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl soba ustasına yaptırdıkları mamalıkları doğaya bıraktılar - Son Dakika

Bingöl soba ustasına yaptırdıkları mamalıkları doğaya bıraktılar

6 saat önce

Soba ustasına yaptırdıkları mamalıkları doğaya bıraktılarBİNGÖL'de, sosyal medya örgütlenip bir araya gelen grup, kış aylarında zor şartlarda yiyecek bulamayan hayvanların beslenmeleri için aldıkları yemleri. soba ustasına yaptırdıkları mamalıklara koyup, ağaçlara astı.

Soba ustasına yaptırdıkları mamalıkları doğaya bıraktılar

BİNGÖL'de, sosyal medya örgütlenip bir araya gelen grup, kış aylarında zor şartlarda yiyecek bulamayan hayvanların beslenmeleri için aldıkları yemleri. soba ustasına yaptırdıkları mamalıklara koyup, ağaçlara astı.

Genç ilçesinde çoğunluğu devlet memuru olan bir grup,sosyal medyada, beslenme zorluğu çeken hayvanlara yem ve mamalık temin etmek için 'Genç için bir saat' adı altında bir araya gelerek kampanya başlattı. Gönüllüler, başlattıkları kampanyada 5 mamalık ve 100 kilo yem toplamayı başardı. Toplanan mamalıklar yemlerle doldurularak, kış şartlarında yiyecek bulamayan hayvanların faydalanmaları için ilçedeki ormanlık alana bırakıldı.

Mamalık sayısının yetersiz kalmasıyla gönüllüler, ilçedeki soba ustasına giderek, tenekeden mamalık yaptırdı. Soba ustasının yaptırdığı mamalıklar alan gönüllüler, içine bıraktıkları yemlerle birlikte ağaca asıp, yiyecek bulmaktan zorlanan hayvanların faydalanmalarını sağladı.

Gönüllüler adında konuşan Anıl Korkut, başlattıkları kampanyaya yoğun ilginin olduğunu ifade ederek, "Kış aylarının gelmesiyle hayvanların yiyecek bulmakta zorlandıklarını gördük. Sosyal medyada kampanya başlattık. 2 mamalık temin ederek getirdik, daha sonra vatandaşlar duyarsız kalmadı ve mamalık sayısını attırdık. Her hafta yemleri getirip bırakıyoruz. Mamalık sayısı şu an yeterli sayıya ulaştı. Sadece yem ihtiyacımız var. Duyarlı vatandaşlardan bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Bingöl soba ustasına yaptırdıkları mamalıkları doğaya bıraktılar

Devlet Memuru, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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