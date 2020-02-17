Bingöl şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi - Son Dakika

Bingöl şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi

6 saat önce

Şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi (2)'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK'Bingöl'de, koltuk değneğiyle durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp, taşıyarak, özel halk otobüsüne bindiren Mahmut Çökük, insanlık görevini yaptığını söyledi.

Şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi (2)

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK'

Bingöl'de, koltuk değneğiyle durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp, taşıyarak, özel halk otobüsüne bindiren Mahmut Çökük, insanlık görevini yaptığını söyledi. Mide kanseri olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirten Çökük, "21 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Cumartesi günü hava çok soğuktu. Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'nde durağa gelince engelli genci gördüm. Baktım, yürüyemiyor. Kucağıma alıp, otobüse bindirip, gideceği yere bıraktım. İnsanlık görevimizi yerine getirdik. Benim yerimde hangi arkadaşım olsa aynı şeyi yapacağına inanıyorum" dedi.

Bingöl şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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Bingöl'de otobüs şoförü, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi
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