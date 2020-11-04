Bingöl Solhan Spor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol'da Efeler Ligi'nde mücadele eden Bingöl Solhan Spor, 6. haftanın erteleme maçında Galatasaray'ı yarın Bingöl'de konuk edecek. Solhan Spor, maç hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamladı.

Efeler Ligi temsilcilerinden Bingöl Solhan Spor, yarın saat 13.00'te ligin başarılı ekiplerinden Galatasaray'ı, Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşmanın oynanacağı salonda Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Bingöl Solhan Spor, maça konsantre oldu.

Yarınki maçın çok değerli olduğunu belirten Antrenör Mehmet Şahin, " Galatasaray Spor Kulübü'nün voleybol takımı ile yapacağımız maç oldukça değerli. Bu maç için hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermek istiyoruz. Buraya bizi seyretmeye gelecek olan arkadaşlara heyecanlı maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Takıma yeni katılan oyuncuları oynatamayacaklarını dile getiren Şahin, "Erteleme maçımız olduğundan dolayı takıma yeni kattığımız oyuncularımızı oynatamayacağız. Covid-19'dan sonra döndüğümüz zaman içinde özellikle fizik ve kondisyon üzerinde son derece yoğun çalıştık. Çünkü 20 gün bir takımın veya bir sporcunun sürekli karantinada olması iyi değil. Ama bu semptomların çoğunu üzerimizden attık. Bunu da zaten maçta göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. - BİNGÖL