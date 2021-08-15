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Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı - Son Dakika

Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı

15.08.2021 13:33
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı, System.String[]

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhanspor takımı bir yıl aradan sonra ilçede antrenman yaptı.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhanspor takımı bir yıl aradan sonra ilçede antrenman yaptı.

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhanspor, taraftarların talebi üzerine bir antrenmanı Solhan ilçesinde yaptı. 2019-2020 sezonunda Voleybol Erkekler 1'inci Liginden Efeler Ligine çıkan ancak salonun yükseklik ve tribün kapasitesi Voleybol Federasyonunun kriterlerine uymadığı gerekçesiyle maçlarına Bingöl merkez Karşıyaka Spor Salonunda çıkan Bingöl Solhanspor, bir yıl aradan sonra ilçede antrenmana çıktı. Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda yapılan antrenmanı Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Bingöl Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Solhan Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, kulüp yönetimi ve taraftarlar izledi.

Antrenman sonrasında Kulüp Başkanı Ziya Sözen ve Kulüp Başantrenörü Mehmet Şahin açıklamalarda bulundular.

Bingöl Solhanspor olarak kendi yetiştikleri yere geldiklerini belirten Şahin, "Biliyorsunuz daha önce burası Voleybol Federasyonunun kriterlerine uymadığı için maçlarımızı Bingöl'de oynuyoruz. Zaman zaman bugün olduğu gibi bundan sonraki zamanlarda da bir çok kez Solhan'a geleceğiz, antrenman yapacağız. Takımın doğduğu yerdeki bütün seyircilerimizle, eski yöneticilerimizle beraber olmak, birleşmek istiyoruz. Biz bir bütünüz ve bu bütünlük içinde de sezon başlangıcını yapmış durumdayız. Allah'a şükür herhangi bir sakatlığımız yok. Yabancı oyuncularımızda geldi, bir tek Miskevish Belarus milli takımında olduğu için Avrupa Şampiyonası oynayacak eylülün 14-15'i gibi onun bize katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla takımımız nasip olursa ekimin 1, 2, 3'ünde 'Kupa Voley' oynayacağız. O tarihe kadar hazır olacağını umuyorum" dedi.

"Zaman zaman Solhan'da antrenmanlarımıza devam ediyoruz"

2021-2022 voleybol sezonu öncesi voleybol ile özdeşleşen Solhan ilçesine geldiklerini belirten Kulüp Başkanı Ziya Sözen ise "Takımımız Bingöl'de kalıyor. Seyircilerimizle buluşmak, zaman zamanda burada antrenman yaparak onlarla bir araya gelmek, voleybol özlemlerini gidermek için bugün Solhan ilçemizdeyiz. Takımımız şuan hazırlık döneminde. Yaklaşık 10 gün önce Bingöl'de toplandık hazırlıklarımız devam ediyor. Zaman zaman Solhan ilçemize gelerek bu antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Çünkü takımımızın hikayesi bu ilçede başladı. Şuan salonumuz efeler ligi kriterlerine uymadığı için maçlarımızı zorunlu olarak Bingöl'de devam ettiriyoruz. Bu ilçenin 7'den 70'e herkes voleybol sevgisiyle yatıp kalkıyor. Gençlerimizin voleybola olan ilgisi son derece yüksek. Bugün de onların isteklerini kırmama adına antrenmanda kendileriyle bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında da zaman zaman antrenmanlarımızı burada sürdüreceğiz. Zaman zaman burada hazırlık maçlarını yapacağız. Zaten lig başladığında da seyircilerimiz bizim en büyük destekçilerimiz olacaktır. Onlar Bingöl'e maçlara geldiklerinde hiçbir şekilde mağdur etmemek adına gerek Bingöl, gerek Solhan Belediyelerimizle işbirliği içerisinde onları inşallah Bingöl'e maçlara götüreceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL

Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı

voleybol, Hisarcık, Solhan, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı - Son Dakika Spor


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