Son Dakika Haberleri: Bingöl Son

Bingöl Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 224Toplam Seçmen : 73.020Açılan Sandık : 103Açılan Sandık Oranı : % 45,98Kullanılan Oy : 23.766Geçerli Oy : 22.503Katılım Oranı : % 32,55PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERDAL ARIKAN% 37,738.490HDPHİŞYAR ÖZSOY% 31,377.060MHPMEHMET ZİYA BUYANKARA% 27,096.

Bingöl Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 224
Toplam Seçmen : 73.020
Açılan Sandık : 103
Açılan Sandık Oranı : % 45,98
Kullanılan Oy : 23.766
Geçerli Oy : 22.503
Katılım Oranı : % 32,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERDAL ARIKAN% 37,738.490
HDPHİŞYAR ÖZSOY% 31,377.060
MHPMEHMET ZİYA BUYANKARA% 27,096.097
SAADET PARTİSİMUSA AHMET KAYA% 1,23277
DİĞER% 1,14256
CHPVAHDETTİN UZUNYAYLA% 0,95213
BBPŞERAFETTİN VAROLGÜNEŞ% 0,3169
DSPAHMET ÖZDİL% 0,0818
TKPMESUT BAYRAM% 0,0512
BTPBAYRAM KAVAK% 0,0511
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ADAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 96,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSACİT ALMALI% 27,14181
MHPERDAL ALMALI% 27,14181
AK PARTİZEKİ IŞIK% 25,79172
BBPMEHMET ŞİRİN TELLİ% 17,09114
HDPSELİM GÜVENÇ% 2,2515
CHPŞAHİN İŞİN% 0,453
BTPBAHAR SELÇİK% 0,151
GENÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 35,623.902
AK PARTİMEHMET ZEKİ DİRİK% 353.834
MHPMEHMET TARTAR% 19,972.187
HDPSADULLAH ÖRKÜN% 8,61943
CHPSERHAT NAZLI% 0,4752
SAADET PARTİSİABDULLAH PINAR% 0,1719
BTPAYŞE ŞADİNOĞLU% 0,1112
HASAN ÖZCEHASAN ÖZCE% 0,044
KARLIOVA

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 77,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ BİNGÖL% 58,731.719
HDPÖZKAN BİNGÖL% 37,991.112
DİĞER% 2,9486
MHPMUAMMER ALAN% 0,319
SAADET PARTİSİALİ İMRAN TAŞCI% 0,031
KİĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİKMET ÖZÜAĞ% 50,77754
CHPYILMAZ GÜNDÜZ% 37,64559
MHPNAZİF HASSOYLU% 7,21107
HDPHÜSNÜ ALKAN% 4,3865
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 45,98
Katılım Oranı : % 71,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERDAL ARIKAN% 37,738.490
HDPHİŞYAR ÖZSOY% 31,377.060
MHPMEHMET ZİYA BUYANKARA% 27,096.097
SAADET PARTİSİMUSA AHMET KAYA% 1,23277
DİĞER% 1,14256
CHPVAHDETTİN UZUNYAYLA% 0,95213
BBPŞERAFETTİN VAROLGÜNEŞ% 0,3169
DSPAHMET ÖZDİL% 0,0818
TKPMESUT BAYRAM% 0,0512
BTPBAYRAM KAVAK% 0,0511
SOLHAN

Açılan Sandık Oranı : % 82,35
Katılım Oranı : % 79,03


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDULHAKİM YILDIZ% 51,653.661
MHPİBRAHİM SÖNMEZ% 17,231.221
SAADET PARTİSİMEHMET EMİN DÜŞEN% 15,151.074
DİĞER% 8,08573
HDPMEHMET SIDIK ÇELİKEL% 5,57395
CHPERTAN TURĞUT% 0,9769
HASAN KAYAHASAN KAYA% 0,9265
DSPABDULKERİM ÖZDEMİR% 0,3525
BTPFETHİ GEZEN% 0,075
YAYLADERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSABRİ AKYÜREK% 52,44258
AK PARTİNURETTİN BARIŞ% 36,79181
HDPYUSUF BEDİR% 6,9134
MHPMEHMET DURANSEL% 3,8619
YEDİSU

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 85,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN GÜLÇİÇEK% 39,66257
MHPÖMER İSEN% 34,72225
CHPVEYSEL YAYGAN% 25,62166

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, MHP, Güncel
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