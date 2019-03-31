Bingöl Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 224Toplam Seçmen : 73.020Açılan Sandık : 103Açılan Sandık Oranı : % 45,98Kullanılan Oy : 23.766Geçerli Oy : 22.503Katılım Oranı : % 32,55PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERDAL ARIKAN% 37,738.490HDPHİŞYAR ÖZSOY% 31,377.060MHPMEHMET ZİYA BUYANKARA% 27,096.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|224
|Toplam Seçmen
| :
|73.020
|Açılan Sandık
| :
|103
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 45,98
|Kullanılan Oy
| :
|23.766
|Geçerli Oy
| :
|22.503
|Katılım Oranı
| :
|% 32,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERDAL ARIKAN
|% 37,73
|8.490
|HDP
|HİŞYAR ÖZSOY
|% 31,37
|7.060
|MHP
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|% 27,09
|6.097
|SAADET PARTİSİ
|MUSA AHMET KAYA
|% 1,23
|277
|DİĞER
|% 1,14
|256
|CHP
|VAHDETTİN UZUNYAYLA
|% 0,95
|213
|BBP
|ŞERAFETTİN VAROLGÜNEŞ
|% 0,31
|69
|DSP
|AHMET ÖZDİL
|% 0,08
|18
|TKP
|MESUT BAYRAM
|% 0,05
|12
|BTP
|BAYRAM KAVAK
|% 0,05
|11
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ADAKLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40
|Katılım Oranı
| :
|% 96,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SACİT ALMALI
|% 27,14
|181
|MHP
|ERDAL ALMALI
|% 27,14
|181
|AK PARTİ
|ZEKİ IŞIK
|% 25,79
|172
|BBP
|MEHMET ŞİRİN TELLİ
|% 17,09
|114
|HDP
|SELİM GÜVENÇ
|% 2,25
|15
|CHP
|ŞAHİN İŞİN
|% 0,45
|3
|BTP
|BAHAR SELÇİK
|% 0,15
|1
GENÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 35,62
|3.902
|AK PARTİ
|MEHMET ZEKİ DİRİK
|% 35
|3.834
|MHP
|MEHMET TARTAR
|% 19,97
|2.187
|HDP
|SADULLAH ÖRKÜN
|% 8,61
|943
|CHP
|SERHAT NAZLI
|% 0,47
|52
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH PINAR
|% 0,17
|19
|BTP
|AYŞE ŞADİNOĞLU
|% 0,11
|12
|HASAN ÖZCE
|HASAN ÖZCE
|% 0,04
|4
KARLIOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,5
|Katılım Oranı
| :
|% 77,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ BİNGÖL
|% 58,73
|1.719
|HDP
|ÖZKAN BİNGÖL
|% 37,99
|1.112
|DİĞER
|% 2,94
|86
|MHP
|MUAMMER ALAN
|% 0,31
|9
|SAADET PARTİSİ
|ALİ İMRAN TAŞCI
|% 0,03
|1
KİĞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 69,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HİKMET ÖZÜAĞ
|% 50,77
|754
|CHP
|YILMAZ GÜNDÜZ
|% 37,64
|559
|MHP
|NAZİF HASSOYLU
|% 7,21
|107
|HDP
|HÜSNÜ ALKAN
|% 4,38
|65
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 45,98
|Katılım Oranı
| :
|% 71,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERDAL ARIKAN
|% 37,73
|8.490
|HDP
|HİŞYAR ÖZSOY
|% 31,37
|7.060
|MHP
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|% 27,09
|6.097
|SAADET PARTİSİ
|MUSA AHMET KAYA
|% 1,23
|277
|DİĞER
|% 1,14
|256
|CHP
|VAHDETTİN UZUNYAYLA
|% 0,95
|213
|BBP
|ŞERAFETTİN VAROLGÜNEŞ
|% 0,31
|69
|DSP
|AHMET ÖZDİL
|% 0,08
|18
|TKP
|MESUT BAYRAM
|% 0,05
|12
|BTP
|BAYRAM KAVAK
|% 0,05
|11
SOLHAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 82,35
|Katılım Oranı
| :
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDULHAKİM YILDIZ
|% 51,65
|3.661
|MHP
|İBRAHİM SÖNMEZ
|% 17,23
|1.221
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET EMİN DÜŞEN
|% 15,15
|1.074
|DİĞER
|% 8,08
|573
|HDP
|MEHMET SIDIK ÇELİKEL
|% 5,57
|395
|CHP
|ERTAN TURĞUT
|% 0,97
|69
|HASAN KAYA
|HASAN KAYA
|% 0,92
|65
|DSP
|ABDULKERİM ÖZDEMİR
|% 0,35
|25
|BTP
|FETHİ GEZEN
|% 0,07
|5
YAYLADERE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 66,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SABRİ AKYÜREK
|% 52,44
|258
|AK PARTİ
|NURETTİN BARIŞ
|% 36,79
|181
|HDP
|YUSUF BEDİR
|% 6,91
|34
|MHP
|MEHMET DURANSEL
|% 3,86
|19
YEDİSU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 83,33
|Katılım Oranı
| :
|% 85,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN GÜLÇİÇEK
|% 39,66
|257
|MHP
|ÖMER İSEN
|% 34,72
|225
|CHP
|VEYSEL YAYGAN
|% 25,62
|166
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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