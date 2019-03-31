Bingöl Son
9 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 224Toplam Seçmen : 73.020Açılan Sandık : 224Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 52.217Geçerli Oy : 49.140Katılım Oranı : % 71,51PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERDAL ARIKAN% 38,6218.976HDPHİŞYAR ÖZSOY% 30,3714.925MHPMEHMET ZİYA BUYANKARA% 26,8813.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|224
|Toplam Seçmen
| :
|73.020
|Açılan Sandık
| :
|224
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|52.217
|Geçerli Oy
| :
|49.140
|Katılım Oranı
| :
|% 71,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERDAL ARIKAN
|% 38,62
|18.976
|HDP
|HİŞYAR ÖZSOY
|% 30,37
|14.925
|MHP
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|% 26,88
|13.209
|SAADET PARTİSİ
|MUSA AHMET KAYA
|% 1,93
|948
|CHP
|VAHDETTİN UZUNYAYLA
|% 1,14
|562
|DİĞER
|% 0,4
|196
|BBP
|ŞERAFETTİN VAROLGÜNEŞ
|% 0,37
|180
|DSP
|AHMET ÖZDİL
|% 0,13
|66
|TKP
|MESUT BAYRAM
|% 0,1
|48
|BTP
|BAYRAM KAVAK
|% 0,06
|30
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ADAKLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 94,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ IŞIK
|% 31,02
|393
|MHP
|ERDAL ALMALI
|% 23,91
|303
|SAADET PARTİSİ
|SACİT ALMALI
|% 23,44
|297
|BBP
|MEHMET ŞİRİN TELLİ
|% 17,05
|216
|CHP
|ŞAHİN İŞİN
|% 2,37
|30
|HDP
|SELİM GÜVENÇ
|% 1,89
|24
|BTP
|BAHAR SELÇİK
|% 0,32
|4
GENÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ZEKİ DİRİK
|% 39,84
|3.818
|DİĞER
|% 24,27
|2.326
|MHP
|MEHMET TARTAR
|% 22,89
|2.194
|HDP
|SADULLAH ÖRKÜN
|% 10,37
|994
|CHP
|SERHAT NAZLI
|% 1,3
|125
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH PINAR
|% 0,46
|44
|MUZAFER ARTAR
|MUZAFER ARTAR
|% 0,46
|44
|BTP
|AYŞE ŞADİNOĞLU
|% 0,22
|21
|HASAN ÖZCE
|HASAN ÖZCE
|% 0,18
|17
KARLIOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 77,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ BİNGÖL
|% 59,64
|1.999
|HDP
|ÖZKAN BİNGÖL
|% 39,14
|1.312
|MHP
|MUAMMER ALAN
|% 1,07
|36
|SAADET PARTİSİ
|ALİ İMRAN TAŞCI
|% 0,15
|5
KİĞI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 72,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HİKMET ÖZÜAĞ
|% 50,71
|755
|CHP
|YILMAZ GÜNDÜZ
|% 37,47
|558
|MHP
|NAZİF HASSOYLU
|% 6,98
|104
|HDP
|HÜSNÜ ALKAN
|% 4,3
|64
|SAADET PARTİSİ
|RECEP TAYYİP SAĞIZLI
|% 0,27
|4
|BTP
|LEYLA AY
|% 0,27
|4
SOLHAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDULHAKİM YILDIZ
|% 53,98
|4.527
|MHP
|İBRAHİM SÖNMEZ
|% 16,86
|1.414
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET EMİN DÜŞEN
|% 16,68
|1.399
|HDP
|MEHMET SIDIK ÇELİKEL
|% 5,26
|441
|DİĞER
|% 4,79
|402
|CHP
|ERTAN TURĞUT
|% 1,12
|94
|HASAN KAYA
|HASAN KAYA
|% 0,87
|73
|DSP
|ABDULKERİM ÖZDEMİR
|% 0,35
|29
|BTP
|FETHİ GEZEN
|% 0,08
|7
YAYLADERE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 66,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SABRİ AKYÜREK
|% 52,44
|258
|AK PARTİ
|NURETTİN BARIŞ
|% 36,79
|181
|HDP
|YUSUF BEDİR
|% 6,91
|34
|MHP
|MEHMET DURANSEL
|% 3,86
|19
YEDİSU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER İSEN
|% 41,89
|395
|AK PARTİ
|HÜSEYİN GÜLÇİÇEK
|% 34,68
|327
|CHP
|VEYSEL YAYGAN
|% 23,44
|221
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: AA
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