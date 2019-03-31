Son Dakika Haberleri: Bingöl Son

Bingöl Son

9 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 224Toplam Seçmen : 73.020Açılan Sandık : 224Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 52.217Geçerli Oy : 49.140Katılım Oranı : % 71,51PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERDAL ARIKAN% 38,6218.976HDPHİŞYAR ÖZSOY% 30,3714.925MHPMEHMET ZİYA BUYANKARA% 26,8813.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 224
Toplam Seçmen : 73.020
Açılan Sandık : 224
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 52.217
Geçerli Oy : 49.140
Katılım Oranı : % 71,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERDAL ARIKAN% 38,6218.976
HDPHİŞYAR ÖZSOY% 30,3714.925
MHPMEHMET ZİYA BUYANKARA% 26,8813.209
SAADET PARTİSİMUSA AHMET KAYA% 1,93948
CHPVAHDETTİN UZUNYAYLA% 1,14562
DİĞER% 0,4196
BBPŞERAFETTİN VAROLGÜNEŞ% 0,37180
DSPAHMET ÖZDİL% 0,1366
TKPMESUT BAYRAM% 0,148
BTPBAYRAM KAVAK% 0,0630
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ADAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 94,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ IŞIK% 31,02393
MHPERDAL ALMALI% 23,91303
SAADET PARTİSİSACİT ALMALI% 23,44297
BBPMEHMET ŞİRİN TELLİ% 17,05216
CHPŞAHİN İŞİN% 2,3730
HDPSELİM GÜVENÇ% 1,8924
BTPBAHAR SELÇİK% 0,324
GENÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZEKİ DİRİK% 39,843.818
DİĞER% 24,272.326
MHPMEHMET TARTAR% 22,892.194
HDPSADULLAH ÖRKÜN% 10,37994
CHPSERHAT NAZLI% 1,3125
SAADET PARTİSİABDULLAH PINAR% 0,4644
MUZAFER ARTARMUZAFER ARTAR% 0,4644
BTPAYŞE ŞADİNOĞLU% 0,2221
HASAN ÖZCEHASAN ÖZCE% 0,1817
KARLIOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ BİNGÖL% 59,641.999
HDPÖZKAN BİNGÖL% 39,141.312
MHPMUAMMER ALAN% 1,0736
SAADET PARTİSİALİ İMRAN TAŞCI% 0,155
KİĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,67


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİKMET ÖZÜAĞ% 50,71755
CHPYILMAZ GÜNDÜZ% 37,47558
MHPNAZİF HASSOYLU% 6,98104
HDPHÜSNÜ ALKAN% 4,364
SAADET PARTİSİRECEP TAYYİP SAĞIZLI% 0,274
BTPLEYLA AY% 0,274
SOLHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDULHAKİM YILDIZ% 53,984.527
MHPİBRAHİM SÖNMEZ% 16,861.414
SAADET PARTİSİMEHMET EMİN DÜŞEN% 16,681.399
HDPMEHMET SIDIK ÇELİKEL% 5,26441
DİĞER% 4,79402
CHPERTAN TURĞUT% 1,1294
HASAN KAYAHASAN KAYA% 0,8773
DSPABDULKERİM ÖZDEMİR% 0,3529
BTPFETHİ GEZEN% 0,087
YAYLADERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSABRİ AKYÜREK% 52,44258
AK PARTİNURETTİN BARIŞ% 36,79181
HDPYUSUF BEDİR% 6,9134
MHPMEHMET DURANSEL% 3,8619
YEDİSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER İSEN% 41,89395
AK PARTİHÜSEYİN GÜLÇİÇEK% 34,68327
CHPVEYSEL YAYGAN% 23,44221

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: AA

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