Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti - Son Dakika

Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti

01.11.2020 11:11

Bingöl'de öğretmen ve öğrenciler, 2021 yılında TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek liselerarası İHA yarışması için yaptıkları sabit kanatlı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bingöl'de öğretmen ve öğrenciler, 2021 yılında TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek liselerarası İHA yarışması için yaptıkları sabit kanatlı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle Bingöl Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/ Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Merkezi'nde öğretmen ve öğrenciler çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Gelecek yıl eylül ayında TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek liselerarası İHA yarışması için çalışmalara başlayan bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet Bağbars ve çeşitli liselerde okuyan öğrenciler, 180 santimetre kanat açıklığına ve 1200 gram ağırlığa sahip, 3 kilometre mesafede ve 180 metre yükseklikte uçabilen sabit kanatlı İHA yapmayı başardı.

Bağbars ve öğrenciler, yaptıkları İHA'yı uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Bağbars, AA muhabirine, geçen yıl Fırat Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Bingöl STEM Merkezi'ni kurduklarını belirterek, amaçlarının liselerde eğitim gören öğrencilerle deney formatında takımlar kurup, STEM tabanlı eğitimler vermek olduğunu söyledi.

Öğrencileri, uluslararası ve ülkedeki yarışmalara hazırladıklarını kaydeden Bağbars, yapay zeka alanında 2019'da girdikleri bir yarışmada ikincilik elde ettiklerini, yarışmalarda öncelikle katılımı önemsediklerini belirtti.

Şu an öğrencileri liselerarası İHA yarışmasına hazırladıklarını bildiren Bağbars, yaptıkları ilk İHA'nın uçuş denemelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Böylece kağıt üzerinde yaptıkları çizim, tasarımın ve ölçümlerin nasıl tepki verdiğini gördüklerini aktaran Bağbars, şöyle konuştu:

"180 santimetre kanat açıklığına sahip İHA yaptık. Bunun avantajı daha stabil ve yavaş uçmasıdır. Yaptığımız hava aracı, sabit kanatlı İHA olarak geçiyor. Ülkemiz son yıllarda yaptığı çalışmalarla bu alanda önemli bir güce sahip olmuştur. Biz de bu alanda öğrencilerimizi lise seviyesinde yetiştirmek istiyoruz. Amacımız, sadece İHA yapmak değil, aynı zamanda bunlara yapay zeka ve yazılımlar da yüklemek."

"Daha büyük İHA'lar yapmaya çalışacağız"

Bingöl TBMM Vakfı Fen Lisesi öğrencisi Nurullah Yıldız da merkezde çok güzel çalışmalar yaptıklarını anlatarak, arkadaşlarıyla liselerarası İHA yarışmasına hazırlandıklarını dile getirdi.

Yıldız, "Amacımız, ülkemizin sahip olduğu SİHA ve drone teknolojisine katkı sunmak ve teknolojiyi geliştirmek. Daha büyük İHA'lar yapmaya çalışacağız. Sabit kanat, döner kanat ve kanatsız teknoloji üzerine de çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti
Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti
Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti
Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti

İnsansız Hava Aracı, Havacılık, Bingöl, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak Eski başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü         
10:47
Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı         
10:18
Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı         
08:44
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 11:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöllü öğrencilerin yaptığı İHA'nın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei