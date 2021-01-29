BİNGÖL- "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Sütaş yönetim kurulu başkanı Muharrem Yılmaz'ın konuşması
Bölgesel kalkınma uzmanı Kamil Taşçı'nın konuşması
Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek'in konuşması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı" yapıldı
BİNGÖL(AA)- "Sütaş Bingöl Etki Analizi Tanıtım Toplantısı"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank veTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Bingöl'de yapıldı.
Kaynak: AA
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