Bingöl Teröristlerden arındırılan 'kayıp şehir' Pargasur'a ziyaretçi akını - Son Dakika

Bingöl Teröristlerden arındırılan 'kayıp şehir' Pargasur'a ziyaretçi akını

Teröristlerden arındırılan 'kayıp şehir' Pargasur'a ziyaretçi akınıBİNGÖL'ün Yayladere ilçesindeki tarihi kalıntı ve mağaralar ile 'kayıp şehir' olarak adlandırılan Pargasur Şelalesi, güvenlik güçlerinin operasyonuyla teröristlerden arındırıldıktan sonra çevre il ve ilçelerinden...

Teröristlerden arındırılan 'kayıp şehir' Pargasur'a ziyaretçi akını

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BİNGÖL'ün Yayladere ilçesindeki tarihi kalıntı ve mağaralar ile 'kayıp şehir' olarak adlandırılan Pargasur Şelalesi, güvenlik güçlerinin operasyonuyla teröristlerden arındırıldıktan sonra çevre il ve ilçelerinden gelen ziyaretçilerin akın ettiği ve dağcıların etkinlik düzenlediği bölge haline geldi.

Yayladere'deki Dalbasan köyü yakınlarında bulunan tarihi kalıntılar ve mağaralar ile 'kayıp şehir' diye anılan Pargasur Şelalesi'ne ziyaretçiler akın ediyor. Bölgenin güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlerden arındırılmasıyla oluşan huzur ve güven ortamının ardından Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 45 kişilik ekip, turizme kazandırılması amacıyla Pargasur Şelalesi bölgesine gitti.

Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, Pargasur'daki kalıntıların incelenmesi ve tarihi hakkında net bulguların araştırılması amacıyla kazı çalışmasının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi. Akyürek, "Burası yıllardır var olan bir şelalemiz. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'müz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, pandemi süreci nedeniyle kazı yapılamıyor. Süreçten sonra kazı çalışmaları yapılacak" dedi.

Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl İl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, Pargasur'a dikkat çekmek amacıyla dağcılarla beraber tırmanış etkinliği düzenlendiğini söyledi. Küçükhazar, "Amacımız bölgenin güzelliklerini tüm halkımıza tanıtmak. İnşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.

Yayladere, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl Teröristlerden arındırılan 'kayıp şehir' Pargasur'a ziyaretçi akını - Son Dakika
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