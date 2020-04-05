Bingöl TSO'dan diyaliz hastalarına maske desteği - Son Dakika

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Bingöl TSO'dan diyaliz hastalarına maske desteği
6 saat önce
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kentte yaşayan 140 diyaliz hastasına 7 bin maske yardımında bulundu.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kentte yaşayan 140 diyaliz hastasına 7 bin maske yardımında bulundu.
Odadan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine destek vermek amacıyla çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunulduğu belirtildi.
Halk sağlığı için şehirde faaliyet gösteren tüm fırınlara eldiven ve bone dağıtımı yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde bulunan 140 diyaliz hastasına verilmek üzere 7 bin maske İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu'ya Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Aayas ve Meclis Başkanımız Sinan Baylas tarafından teslim edilmiştir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:30 Kaynak: AA
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