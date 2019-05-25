Son Dakika Haberleri: Bingöl Ulucamisi'nde 23 yıldır mukabele geleneği sürüyor

Bingöl Ulucamisi'nde 23 yıldır mukabele geleneği sürüyor

4 saat önce

Mukabele geleneği Ramazan ayı nedeniyle ülke genelinde birçok camide olduğu gibi Bingöl'de de Ulucamisi'nde 23 yıldır sürdürülüyor.

Bingöl Ulucamisi'nde 23 yıldır mukabele geleneği sürüyor, System.String[]
Mukabele geleneği Ramazan ayı nedeniyle ülke genelinde birçok camide olduğu gibi Bingöl'de de Ulucamisi'nde 23 yıldır sürdürülüyor.

Hazreti Muhammed (s.a.v) ve Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Ramazan ayında birçok kentte olduğu gibi Bingöl'de de sürdürülüyor. Bingöl'de 1996 yılında hizmete giren merkez Ulucamisi'nde ise o tarihten itibaren gelenek devam ettiriliyor. Her gün öğle ve ikindi namazı sonrasında mukabele okunuyor.

Eğitimlerini tamamlayan imam adaylarının mukabele geleneğinde kendilerine yardımcı olduklarını aktaran caminin imamı Mücahit Çelik, "Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Biz de burada camimiz faaliyete girdiğinden bu yana yaklaşık 23 yıldır hem öğle hem de ikindi namazından sonra cemaatimizin talebi doğrultusunda mukabele okuyoruz. Bu mukabeleyi okuyan kardeşlerimiz, kuran kurslarımızda, medreselerimizde yetişen kardeşlerimizdir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra gelip burada bizlere yardımcı oluyorlar. Şimdiye kadar yetişen birçok kardeşimiz, görevlerine başlamadan evvel hafızlıklarını, eğitimlerini burada sergileyerek hem bize yardımcı oluyorlar hem de kendileri de tecrübe ediniyorlar"dedi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:23 Kaynak: İHA
Cebrail, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri Kadınlara Çift Maaş Hakkı! İşte Şartlar Simav'ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:57:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl Ulucamisi'nde 23 yıldır mukabele geleneği sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]