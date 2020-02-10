Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

21 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava koşulları (don ve buzlanma) nedeniyle Karlıova ve Solhan ilçelerindeki tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime 11 Şubat Salı ara verildi.

Bu arada Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre yarın Bingöl'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11, gündüz ise sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Karlıova, Solhan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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