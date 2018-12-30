Bingöl'ün 2 İlçesinde Eğitime Kar Nedeniyle 1 Günlük Ara
1 saat önce
BİNGÖL'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
BİNGÖL'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu
ve Yayladere
ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl
'ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık
2018 Pazartesi günü, okullarımızda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:21 Kaynak: DHA
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