Bingöl'ün 2 İlçesinde Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova
ve Yedisu
ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Karlıova ilçesinde ise kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl'de de etkili oldu. Geceden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kentte yılın en çok kar yağışının yaşandığı Karlıova ve Yedisu ilçelerinde ise kar ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitim bugün için ara verildi.
İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar tipide güçlükle yürüdü. Vatandaşlar, kar ve tipinin etkisini gösterdiğini, komşunun komşuya bile gitmesinin zor olduğunu aktardı.
Kar yağışı ve tipinin bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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