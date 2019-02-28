Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullar Tatil Edildi

Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Bingöl'ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Bingöl'ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, merkez ilçede ise köylerden taşıma ile gelen öğrencilerimiz için 1 Mart 2019 Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan 3 ilçede kamuda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağı aktarıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Adaklı, Bingöl, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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