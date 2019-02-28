Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Bingöl'ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Bingöl
'ün 2 ilçesinde okullar kar ve tipi nedeniyle cuma günü için tatil edildi, merkezde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle Adaklı
, Karlıova
ve Yedisu
ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, merkez ilçede ise köylerden taşıma ile gelen öğrencilerimiz için 1 Mart 2019 Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan 3 ilçede kamuda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağı aktarıldı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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