Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullara Kar Tatili

Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Bingöl'ün Solhan, Yedisu ve Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullara Kar Tatili, System.String[]
Bingöl'ün Solhan, Yedisu ve Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. İlçelerde kar kalındığı belirli noktalarda 2 metreye yaklaştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dünden itibaren yoğun şekilde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle ilçelerde kar kalınlığı neredeyse 2 metreye ulaştı. Araçların karda kaybolduğu Karlıova, Yedisu ve Solhan'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatılarda biriken karlar yere düşmeye başlarken, mahsur kalan araçlarda sahipleri tarafından küreklerle çıkarılmaya çalışıldı.

3 ilçede okullar tatil

Yoğun kar yağışı alan Karlıova, Yedisu ve Solhan'da alınan kararla okullar yarın da tatil edildi. Kent merkezi ile diğer ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceğinin ilerleyen saatlerde belirli olacağı öğrenildi. Belirli aralıklarla kar yağışının sürdüğü ilçelerde zaman zaman tipi de etkili oluyor.

Kar nedeniyle tüm yolların kapalı olduğu, elektriklerin sürekli gelip gittiği ilçelerin merkezinde ise belediye ekipleri ana arterlerde karları temizleyerek yolları açmaya çalışıyor.

Vatandaşlarda son yılların en çok yağışı ile karşı karışa kaldıklarını ve zor günler geçirdiklerini ifade etti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Yedisu, Solhan, Bingöl, Kar, Güncel
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