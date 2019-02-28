Bingöl'ün 3 İlçesinde Okullara Kar Tatili
57 dakika önce
BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi.
BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı
, Karlıova
ve Yedisu
ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi. Bingöl Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar, merkez ilçede ise taşımalı eğitim verilen okulların 1 Mart günü için ara verildiği bildirildi. Açıklamada Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:21 Kaynak: DHA
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