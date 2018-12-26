Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
9 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Bingöl
'ün Karlıova
, Adaklı
, Kiğı ve Yedisu
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, kent merkezi ve Yayladere
ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki okullarda eğitim öğretime 28 Aralık
Cuma günü yeniden devam edileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:12 Kaynak: AA
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