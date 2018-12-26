Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

9 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki okullarda eğitim öğretime 28 Aralık Cuma günü yeniden devam edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:12 Kaynak: AA

Yedisu, Adaklı, Karlıova, Bingöl, Güncel
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