Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

Bingöl'ün 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

14 dakika önce

Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar tatiliBİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde taşımalı eğitim, 4 ilçede ise tüm okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar tatili

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde taşımalı eğitim, 4 ilçede ise tüm okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kıği, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 07.01.2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Bingöl, Güncel
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