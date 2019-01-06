Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili

Bingöl'ün 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili

1 saat önce

BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ve Kiğı ilçesi ile ulaşım sağlanamazken, merkez ile birlikte 4 ilçedeki okullar yarın (7 Ocak) günü tatil edildi.

Bingöl'ün 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili, System.String[]
BİNGÖL'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ve Kiğı ilçesi ile ulaşım sağlanamazken, merkez ile birlikte 4 ilçedeki okullar yarın (7 Ocak) günü tatil edildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl merkez ve ilçelerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent merkezi ile Kiğı ilçesi ve 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olmasıyla, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

Adaklı, Bingöl, Kar, Güncel
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