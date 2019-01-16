Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün 5 İlçesinde Okullar Tatil Edildi

Bingöl'ün 5 İlçesinde Okullar Tatil Edildi

59 dakika önce

Bingöl'ün 5 ilçesinde okullar tatil edildiBİNGÖL -Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün 5 ilçesinde okullar tatil edildi

BİNGÖL -Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi.
Bingöl Valiliği, kente devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Bingöl, Güncel
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