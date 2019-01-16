Bingöl'ün 5 İlçesinde Okullar Tatil Edildi
59 dakika önce
Bingöl'ün 5 ilçesinde okullar tatil edildiBİNGÖL -Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi.
Bingöl
'ün 5 ilçesinde okullar tatil edildi
BİNGÖL -Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği
, kente devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova
, Yedisu
, Adaklı
, Kiğı ve Yayladere
ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
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