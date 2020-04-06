Bingöl'ün asırlık çınarları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'ün asırlık çınarları - Son Dakika

Bingöl'ün asırlık çınarları

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede, yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerinde, 706'sı erkek 5 bin 567 kişi bulunurken, asırlık çınarlardan 21'i Bingöl'de yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede, yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerinde, 706'sı erkek 5 bin 567 kişi bulunurken, asırlık çınarlardan 21'i Bingöl'de yaşıyor.

TÜİK verilerinde 100 yaş ve üzeri insanlardan 763'ünün İstanbul, 275'inin Ankara, 242'sinin Giresun'da yaşadığı belirtilirken, Bayburt'ta ise 100'ün üzerinde sadece 5 kişi yer alıyor.

Bingöl'de 100 yaş ve üzerinde, biri erkek 21 kişi yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirinin ulaştığı yaşlıların çoğu ya yatalak ya da konuşma yetisini kaybetmiş halde yakınlarının desteğiyle hayata tutunuyor.

Bingöl merkez Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde yaşayan 84 torunlu Zülküf Burulay, geçmişte Türkiye'de herkesin yoksulluk içerisinde yaşadığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla ürettiği hayvansal ve bitkisel ürünlerle beslendiğini anlatan Burulay, geçmişte yokluk nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

"Bir çocuk yürürken ayakkabılarını koltuğunun altında taşırdı. Ayağına dikken battığında 'ayağım delindi ama ayakkabıma bir şey olmadı' diye seviniyordu. O kadar fakirlik vardı." diyen Burulay, şunları kaydetti:

"Hayvan yününden yapılan kıyafetleri giyiyorduk. Yiyecek de azdı, sürekli açtık, bir şey yoktu. Bir keresinde köyün yakınındaki dağda görevli askerlere balık götürdük, askerlerin komutanı balık karşılığında 3 hayvan yükü buğday verdi. Köyümüz o yıl komutanın verdiği 3 yük buğday ile idare etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu vurgulayan Burulay, "Peygamberin ümmetine, fakirlerine, sağır ve dilsizlere maaş bağladı." dedi.

Merkez Ilıcalar beldesi Ilıca mahallesinde oturan 103 yaşındaki Esma Toğa ise uzun yaşamının sırrını doğal ürünler tüketmesine bağladı.

Yıllarca süt ve süt ürünleri ile dağlardan topladıkları bazı bitkilerle beslendiğine işaret eden Esma Toğa, meyve dışında marketlerde satılan hiçbir gıda ürününü tüketmediğini söyledi.

Anne ve babası ile 3 kız, 3 erkek kardeşinin vefat ettiğini, geride tek kaldığını belirten Toğa, geçen yıldan itibaren ayaklarının ağrıdığını ve yürümede sıkıntı çektiğini belirtti.

Günde beş vakit namazını kıldığını dile getiren Toğa, 8 çocuğu ve 20 torunu bulunduğunu aktardı.

Delşah nine 106 yaşında

Bingöl'ün en yaşlısı olan 106 yaşındaki Delşah Tunç, ise Sancak beldesi Hoşkar mahallesinde yaşıyor.

Hasta olduğu için yatalak olan Tunç'a kendisinden 28 yaş küçük olan 78 yaşındaki eşi Özcan Tunç bakıyor.

Hacere ninenin 100'ü aşkın torunu var

Ilıcalar beldesinin Uzundere mahallesinde oturan 101 yaşındaki Hacere İnak'ın ise 4'ü kız 7 evladından 100'ü aşkın torunu bulunuyor.

Bingöl'ün asırlık çınarları

Türkiye İstatistik Kurumu, Bayburt, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:01 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi         
19:51
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi         
19:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 20:16:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'ün asırlık çınarları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]