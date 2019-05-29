Bingöl'ün balına değer katacak proje "Ana arı ve sütü üretimi"

Türkiye'nin en kaliteli ballarının üretildiği Bingöl'de, Bingöl Üniversitesi'nin hazırladığı proje kapsamında kovan başı 7 olan kilogram bal miktarının bu yıl 11 kilograma yükseleceği belirtildi.

Türkiye'nin en kaliteli ballarının üretildiği Bingöl'de, Bingöl Üniversitesi'nin hazırladığı proje kapsamında kovan başı 7 olan kilogram bal miktarının bu yıl 11 kilograma yükseleceği belirtildi. Proje kapsamında ayrıca hem ana arı ve arı sütü üretimi yapılmasının planlandığı aktarıldı.



Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, bölgede önemli bir geçim kaynağı olan arıcılık ve bal üretiminde önemli bir proje hazırladı. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) tarafından hazırlanan 'Ana arı ve arı sütü üretimi' projesiyle, alanında uzmanlar çalışmalara başladı. Hem ana arı ve arı sütü üretimi yapacak hem de arıcılara çeşitli eğitimler vererek bir kovandan elde edilen bal miktarının artırılması hedeflenen proje kapsamında, 72 adet arı kovanında çalışma yapılıyor. Başlayan proje kapsamında önceki yıl kovan başına 7 kilogram olan bal miktarı, geçen yıl 9'a yükseldi. Bu yıl yapılan çalışmalar ile bu rakamın 11 kilograma yükselmesinin hedeflendiği bildirildi.



Ana arı ve sütü üretimi planlanıyor



Pilot üniversite seçilmelerinin ardından başlayan projelerin hayata geçtiğine değinen Bingöl Üniversitesi Rektör Prof.Dr. İbrahim Çapak, "Proje kapmasında alınan 72 adet arı kovanı var. Bu kovanlarda eğitim amaçlı dahil birçok şey yapılıyor. Ana arı üretimiyle ilgili daha önce bakanlık destekli sertifika programı yapılmıştı ve ikincisi de yakın zamanda yapıldı. Üreticilerimize ana arı üretimi konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Bu kovanlar sadece ana arı üretimi için kullanılmıyor aynı zamanda arıcılarımızın kova bazında ne kadar bal elde edeceklerine dair eğitimler veriliyor ve arıcılarımız bilinçlendiriliyor. Bu vesile ile arı sütü elde etme imkanı var. Kovanlardan polen ve propolis aynı şekilde elde ediliyor. Var olan bu kovanlardan hareketle bakanlık destekli ana arı üretimi, arıcıların bilinçlendirilmesi, kovan başına bal kilogramının arttırılması ve bölgemizde elde edilemeyen arı sütünün elde edilmesini amaçlıyoruz. Polen genellikle elde edilir ama propolis elde etme sayısı çok azdır ve o noktada da bilinçlendirme yapılıyor" ifadelerini kullandı.



"Arıyla tedavi boyutuna da gidilecek"



Arı kompleksi alanı projelerinin olduğuna da vurgu yapan Rektör Çapak, "Bu işlerde burada kalmayacak. Yakın zamanda arı kompleksi ile ilgili projemiz devam ediyor, inşallah faaliyete geçireceğiz. Arı kompleksi faaliyete geçtiği zaman aynı şekilde arı ürünleriyle ilgili her türlü faaliyet olmakta birlikte orada bir müzede olacak. Arıyla tedavi boyutuna da gidilecek. Dolayısıyla üniversitemizde bölgeye, bölgesel kalkınma anlamında yapılabilecek her türlü destek verilecek" şeklinde konuştu.



"Bu yıl kovan başına elde edilen bal 7 kilodan, 11'e çıkacak "



Proje kapsamında ilk olarak bir kovandan 7 kilogram bal elde ettiklerini ve bu sayının bu yıl 11 kilograma çıkacağını tahmin ettiklerinin altını çizen Çapak, "Bölgesel kalkınma anlamında arı, arı ürünleri faaliyetlerine başlayınca ilk yıl bir kovandan elde edilen balın oranı ortalama 7 kilogramdı. Geçen yıl 9'a çıktı, bu yıl 11'e çıkacağını tahmin ediyoruz. Türkiye ortalaması 14,5 kilogram, dünya ortalaması da 20 kilogram. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye ortalamasını yakalayacağız ve bunun üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bölgemizde ekonomik bir getiri olmuş olacak. 2 binin üzerinde kayıtlı arıcımız var. Arıcılarımızın geçimini sağlamaları ve kaliteli bal elde edip, ülkemize sunmaları açısından güzel bir hizmet olacak. Faaliyetler bu anlamda güzel devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bingöl Üniversitesi'nin yürüttüğü projeleri çok daha ileride görmüş olacağız" diye konuştu. - BİNGÖL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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