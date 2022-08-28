Merkeze bağlı Çobantaşı köyünde mıcır üreten firmanın, kent merkezinden getirilen toz halindeki kimyasal atıkları gizlice toprağa gömdüğü iddiası, köylüleri harekete geçirdi. Yolu ulaşıma kapatan köylüler, jandarmaya bildirdi. Firmanın 11 yıldır köyde faaliyet yürüttüğünü, bu nedenle sürekli toz toprak içinde kaldıklarını ve su kaynaklarının kuruduğunu öne süren köylüler, firmadan şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, köylüler konuşup, kapatılan yolu yeniden açtı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.