Mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma

28.08.2022 12:59
Mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma

BİNGÖL'ün Çobantaşı köyünde mıcır üreten firmanın, kimyasal atıkları gizlice toprağa gömdüğü iddia edildi.

BİNGÖL'ün Çobantaşı köyünde mıcır üreten firmanın, kimyasal atıkları gizlice toprağa gömdüğü iddia edildi. Köylüler, yol kapatarak firmaya tepki gösterirken, savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Firma yetkilileri ise iddiaları reddetti.

Merkeze bağlı Çobantaşı köyünde mıcır üreten firmanın, kent merkezinden getirilen toz halindeki kimyasal atıkları gizlice toprağa gömdüğü iddiası, köylüleri harekete geçirdi. Yolu ulaşıma kapatan köylüler, jandarmaya bildirdi. Firmanın 11 yıldır köyde faaliyet yürüttüğünü, bu nedenle sürekli toz toprak içinde kaldıklarını ve su kaynaklarının kuruduğunu öne süren köylüler, firmadan şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, köylüler konuşup, kapatılan yolu yeniden açtı.

?Köy halkından Burhanettin Mısır, "Bizim sorunumuz, şirketle alakalı. Bizler 11 yıldır şirketin tozunu, dumanını ve kahrını çekiyoruz. 25 kilometre mesafeden toz halindeki kimyevi bir maddeyi gece yükleyip, evlerimizin arkasındaki bölgeye döküp, hemen kapatıyorlar. Defalarca ikaz etmemize rağmen bizi dikkate almadılar. En son bu maddeyi evimin 50 metre arkasındaki içme suyu bölgesine dökmüşler. Yarın yağmur yağarsa bu kimyevi madde eriyip, suya karışır ve zehir içmek zorunda kalırız" dedi.

Savcılık talimatıyla soruşturma başlatılırken, DHA'ya konuşan firma yetkilileri ise iddiaları yalanladı.


YORUMLAR
500
Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz Babalarının ilişki yaşadığı kadınla karşılaşan 3 kız kardeş, sinirini semt pazarındaki sebze ve meyvelerden çıkardı Babalarının ilişki yaşadığı kadınla karşılaşan 3 kız kardeş, sinirini semt pazarındaki sebze ve meyvelerden çıkardı Silivri'de inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi Silivri'de inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz
11:39 Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt
11:38 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı kapatacağız, Sadece Çevre Bakanlığı olacak
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:54 Yolda yürüyen kadına laf atan tacizci, tepki çekince havaya açtığı ateş sonucu arkadaşını vurdu
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
10:15 Çorum'da korkunç kaza: Tarlaya uçan aracın içinde bulunan baba ile kızını ölüm ayırdı
10:10 Silivri'de inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 12:59:05. #1.12#
SON DAKİKA: Mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement