Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri araştırılıyor - Son Dakika

Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri araştırılıyor

05.11.2020 11:05
Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri araştırılıyor, System.String[]

Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi, AFAD Bingöl İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi iş birliğiyle Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgelerini belirlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi, AFAD Bingöl İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi iş birliğiyle Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgelerini belirlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'de tarih boyunca çok sayıda önemli depremlerin meydana geldiğini, çok sayıda insanın bu depremlerde hayatını kaybettiğini anımsattı.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde de insanların yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Akbayram, aynı risklerin Bingöl için de geçerli olduğunu söyledi.

Bingöl'de de bu boyutta tarih boyunca depremlerin yaşandığını ifade eden Akbayram, "Önümüzdeki dönemlerde de olacağını biliyoruz. Bingöl bir ova üzerine kurulu ve bu tür ova zeminlerinin deprem dalgalarının genliklerini artırdığını, dolayısıyla yıkımın miktarını, şiddetini artırdıklarını biliyoruz. Buna örnek ise 2003 yılında Bingöl'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, bu depremde 180'e yakın insanımız vefat etmişti."

"Bingöl'ün deprem açısından tehlikesi yüksek"

Arazide yapılan çalışmalarda sürekli yeni fay hatları tespit ettiklerini belirten Akbayram, şöyle devam etti:

"Bingöl'ü tehdit eden çok sayıda fay bilindiği gibi, biz sahada jeolojik ve tektonik haritalarda Türkiye'nin aktif fay haritalarında bulunmayan çok sayıda aktif fay tespit ediyoruz. Gün geçmiyor ki arazide fay hattı bulmayalım. O yüzden Bingöl'ün deprem açısından tehlikesi yüksek. Bunun bir örneği çok yakın zamanda meydana gelen Karlıova depremiydi. Çok daha yakın bir örneği de İzmir depremiyle aynı gün gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem. Bu deprem Karakoçan fayı üzerinde oldu. ya da Nazimiye, Karakoçan, Bingöl diyebileceğimiz bir fay zonu üzerinde yaşandı. Bingöl'e de oldukça yakın oldu ve bu fay da uzun süredir aktif. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fayı gibi, Bingöl-Karakoçan fayı ve maalesef güneyimizde bulunan Genç fayı da Bingöl Ovasını tehdit ediyor."

"Bingöl'de nereye el atıyorsak, yeni genç ve aktif faylarla karşılaşıyoruz." diyen Akbayram, bölgedeki aktif fay haritasının yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Merkez olarak bu konuda üniversite çerçevesinde çalıştıklarını, deprem riskine yönelik de çalışmaların yapılması gerektiğini bildiren Akbayram, bunun için de AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programına proje sunduklarını kaydetti.

Projede AFAD Bingöl İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinin de yer aldığını anlatan Akbayram, "Proje kapsamında Bingöl'ün yerleştiği zeminin depremlerde nasıl davranacağını araştırıyoruz. Genç ilçesinde ölçüm ve analizleri yaptık. Zeminin nasıl tepki vereceğine yönelik analizleri yaptıktan sonra Bingöl çevresinde yeni veya eski yapılmış bütün yapıların bir kalite envanteri oluşturulacak. Bununla ilgili de İTÜ'den uzman hocalarımızla ortak bir proje yapıyoruz. Üniversite olarak da bazı projelerimiz bulunuyor. Bunları birleştirerek Bingöl'deki riskli bölgeleri net bir şekilde ortaya koyabileceğiz." diye konuştu.

"Riskli yapılar var"

Yapılan yapılara ilişkin de değerlendirmede bulunan Akbayram, şunları söyledi:

"İnşaat mühendisi uzmanlarımız Bingöl'deki yapı stokunun bazılarında kusurlar olabileceğini belirtiyor. Binaların altında camlı iş yerlerinin bulunması ve yan yana olan binaların aynı katta olmamaları gibi. Bingöl yamaçlarına yapılmış bazı asimetrik binalar var. Bunlar çok büyük tehlike arz ediyor. Yani yamacın üzerine 3 katlı olan bir bina, yamacın altına doğru 8-9 katta sahip olabiliyor. Bu çok büyük bir risk. Riskli yapılar var. Bunların analiz edilmesi lazım. Riskli binaların belirlenmesi ve Bingöl'de devam eden kentsel dönüşüm alanının genişletilmesi lazım."

Bingöl Üniversitesi, Enerji, Deprem, Bingöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri araştırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı? Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı
Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı         
10:25
Azerbaycan Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı         
10:18
Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu         
09:52
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı         
08:24
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 11:10:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei