BİNGÖL'DE 21 BİN KÖK SKUNK VE 275 BİN KÖK KENEVİR İLE 152,4 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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BİNGÖL'DE 21 BİN KÖK SKUNK VE 275 BİN KÖK KENEVİR İLE 152,4 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

03.08.2022 00:15

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan aramada 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk, 275 bin kök kenevir bitkisi v 152,4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan aramada 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk, 275 bin kök kenevir bitkisi v 152,4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Yeniyazı köyü kırsalında 'Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele ve Narkotik Gezi Planı' kapsamında düzenlenen operasyonda 4 tarla içerisinde 21 bin 205 kök skunk, 275 bin kök kenevir bitkisi, 152,4 kilogram kubar esrar ve 4 bin 250 metre sulama hortumu ele geçirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİNGÖL'DE 21 BİN KÖK SKUNK VE 275 BİN KÖK KENEVİR İLE 152,4 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİNGÖL'DE 21 BİN KÖK SKUNK VE 275 BİN KÖK KENEVİR İLE 152,4 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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