Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı

09.06.2022 10:34
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı içinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu madde kullanma' suçları nedeniyle 27 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı içinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu madde kullanma' suçları nedeniyle 27 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Genç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ilçe merkezinde yürütülen çalışmalarda, 2022 yılı içerisinde 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçları çerçevesinde yapılan aramalarda, 6 kilo 176 gram esrar maddesi ile 10,2 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda toplam 27 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu madde kullanma' suçlarından işlem yapılarak hazırlanan evraklar Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılı ilk beş ayı içinde uyuşturucu madde ticareti yapan 27 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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