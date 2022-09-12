Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittiği Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Ziya Durgun (46) balık tutmak amacıyla Genç ilçesinden geçen Murat Nehri kenarına gitti.
Durgun, bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehirde mahsur kaldı.
Durgun, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika