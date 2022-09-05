Edinilen bilgiye göre, Genç'e bağlı Çevirme köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bahçe yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm alan ve içerisinde bulunan ağaçların zarar gördüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de bahçe yangını söndürüldü - Son Dakika

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