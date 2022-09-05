Bingöl'de bahçe yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de bahçe yangını söndürüldü

05.09.2022 19:46
Bingöl'de bahçe yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç'e bağlı Çevirme köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bahçe yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm alan ve içerisinde bulunan ağaçların zarar gördüğü öğrenildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de bahçe yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de bahçe yangını söndürüldü - Son Dakika
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