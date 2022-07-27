Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor - Son Dakika
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Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor

27.07.2022 16:57

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (45) arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.

Oto tamircisi Aydın Tutkal (43) ile arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da aileleri ile birlikte piknik yapmak için Murat Nehri kıyısına gitti. Tutkal ile Keser, saat 16.00 sıralarında başka bir ailenin kız çocuğunun nehirde akıntıya kapıldığını görüp yardıma koştu. İki arkadaş, suya atlayarak çocuğu çıkardı. Mücahit Keser kıyıya çıkarken, akıntıya kapılan Aydın Tutkal ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri Aydın Tutkal için arama çalışması başlattı.2 yıl önce eşini kanserden kaybeden 2 çocuk babası Aydın Tutkal'ı, arama çalışmalarında 4'üncü güne girildi. Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 dalgıç olmak üzere jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ve AKUT personeli ile gönüllülerden oluşan 133 kişilik ekip, Tutkal'ı arıyor. Dalgıçlar su altında arama yaparken, diğer ekipler ise su yüzeyi ve kıyıyı tarıyor, köprü altlarını kontrol ediyor.


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Kaynak: DHA

Murat Nehri, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor - Son Dakika
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