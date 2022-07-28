Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

28.07.2022 15:27
Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı (43) arama çalışmaları 5 gündür sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı (43) arama çalışmaları 5 gündür sürüyor.

Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan Tutkal'ın bulunması için farklı bölgelerde su altı ve üstü arama çalışması yapılıyor.

Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır ve Bingöl AFAD Müdürlükleri ile Batman itfaiyesinden 14 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli, AFAD gönüllüsü ve vatandaşlardan oluşan 130 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.

Su altı ekipleri, nehrin çeşitli noktalarında dalış gerçekleştiriyor.

İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal ise nehirde kaybolmuştu.

YORUMLAR
500
Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor
Kaynak: AA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 5 gündür aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement