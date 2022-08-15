BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

15.08.2022 01:35
BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Genç ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada. " İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi.

YORUMLAR
500
Evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı Evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı İçişleri: Diyarbakır'da 8 milyon 849 bin kök kenevir ele geçirildi İçişleri: Diyarbakır'da 8 milyon 849 bin kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 01:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement