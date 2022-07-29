Murat nehrinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Murat nehrinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

29.07.2022 09:19
Murat nehrinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 6 gün önce Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, yine orada piknikte olan bir çocuğunun suya girdiğini gördü. Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ı aramak için hem kentteki hem de çevre illerdeki ekipler seferber oldu. Yaklaşık 100 kişilik ekip yapılan arama çalışmalarının sonucunda, Tutkal'ın cansız bedenine bu sabah erken saatlerde ulaşıldı.

Tutkal'ın cansız bedeni, gözden kaybolduğu yerin yakın bir noktasında bulundu. Tutkal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. - BİNGÖL

YORUMLAR
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Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedeni bulundu Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedeni bulundu Hayat'ı kurtarıp, kendisi nehirde kaybolan oto tamircisi 5 gündür aranıyor Hayat'ı kurtarıp, kendisi nehirde kaybolan oto tamircisi 5 gündür aranıyor
Kaynak: İHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Murat nehrinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat nehrinde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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