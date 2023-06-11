Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı

11.06.2023 23:07

Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, bir kahvede otururken bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Bingöl hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bingöl'de Karlıova Hastane Caddesi'nde bir kahvede oturan Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e Ö.A. bıçakla saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadri Bingöl, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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