Ay saldırısına uğrayan talihsiz çoban, köpekleri sayesinde hayatta kaldı! - Son Dakika
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Ay saldırısına uğrayan talihsiz çoban, köpekleri sayesinde hayatta kaldı!

08.09.2022 01:57

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 42 yaşındaki çoban, ölümden köpeklerinin müdahalesiyle kurtuldu. Çobanın kolunda kırık ve bazı yerlerinde yaralar olduğu belirlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Yiğitler köyü yaylasında edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

İMDADINA KÖPEKLERİ YETİŞTİ

Arka'nın saldırı sonucu kolu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Arka'nın ayı saldırısından köpeklerin yardıma koşması ile kurtulduğu öğrenildi.

Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı

TEDAVİ ALTINDA

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

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Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ay saldırısına uğrayan talihsiz çoban, köpekleri sayesinde hayatta kaldı! - Son Dakika

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