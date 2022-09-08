Arka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi.

Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı - Son Dakika

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