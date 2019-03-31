Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
42 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysi Bingöl kazandı.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Veysi Bingöl
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysi Bingöl bin 865, HDP
adayı Özkan Bingöl
bin 217 oy aldı.
-Bingöl'ün özgeçmişi-
Veysi Bingöl, 1964 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğdu. İlçede esnaflık yapan Bingöl, 2014 Yerel Seçimleri Karlıova Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Bingöl, evli 4 çocuk babası.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:58 Kaynak: AA
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı