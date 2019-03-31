Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

42 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysi Bingöl kazandı.

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysi Bingöl kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysi Bingöl bin 865, HDP adayı Özkan Bingöl bin 217 oy aldı.

-Bingöl'ün özgeçmişi-

Veysi Bingöl, 1964 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğdu. İlçede esnaflık yapan Bingöl, 2014 Yerel Seçimleri Karlıova Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Bingöl, evli 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:58 Kaynak: AA

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