Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Çığ Düştü
57 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığ düştü.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde çığ düştü. Çığ herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının etkili olmasının ardından kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Kar nedeniyle, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde bulunan ve ahırların bulunduğu bölgeye yakın noktada çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Kar yağışının şuan için durduğu ilçede ise, ekiplerin karla mücadele çalışmasının devam ettiği aktarıldı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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