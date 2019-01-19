Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Çığ Düştü

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Çığ Düştü

57 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığ düştü.

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Çığ Düştü, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığ düştü. Çığ herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının etkili olmasının ardından kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Kar nedeniyle, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde bulunan ve ahırların bulunduğu bölgeye yakın noktada çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Kar yağışının şuan için durduğu ilçede ise, ekiplerin karla mücadele çalışmasının devam ettiği aktarıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kar, Karlıova, Bingöl, Güncel
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