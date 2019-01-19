Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Çığ Düştü

Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Çığ Düştü

13 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığ düştüBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığ düştü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığ düştü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığ düştü. Çığ herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının etkili olmasının ardından kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Kar nedeniyle, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde bulunan ve ahırların bulunduğu bölgeye yakın noktada çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Kar yağışının şuan için durduğu ilçede ise, ekiplerin karla mücadele çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Kar, Bingöl, Karlıova, 3. Sayfa
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