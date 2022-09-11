Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

11.09.2022 11:00
Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Muzaffer S'nin kullandığı 06 LB 708 plakalı otomobil, ilçenin Kantarkaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Hatice, çocukları Sevde ve Erva Nida S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları otomobilden itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karlıova, İtfaiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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