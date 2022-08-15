Buradaki doğal güzellikleri ve serin suyu çok beğendiklerini ifade eden Tugal, herkese bu güzellikleri görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'deki Kürük Şelalesi serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor - Son Dakika

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