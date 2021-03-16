Bingöl'ün Karlıova ilçesine bu yıl erken gelen leyleklere kar sürprizi - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeye erken gelen leyleklere de zor anlar yaşattı.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ve her yıl mayıs ayında ilçeye gelen leylekler, bu kez martta geldi.

Leyleklerden birinin Kele Mahallesi'nde kurduğu yuvası, dün bastıran yağışla kar altında kaldı.

Yiyecek bulmakta zorluk çeken leylek için mahalle sakinleri yem bıraktı.

Mahalle sakinlerinden Akın Özçelik, "Her yıl mayıs ayında gelmesi gereken leylek, bu yıl erken geldi. Maalesef geldiği gün kar yağdı ve hatta o gün çok soğuktu, hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceydi ve buna rağmen ayrılmadı buradan. Yiyecek bulmaktan sıkıntı çekiyor, mahalleli olarak ekmek kırıntısı ve arpa bırakıyoruz yemesi için." diye konuştu.