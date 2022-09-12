Çocuklarla da bir araya gelen Gilan, onlarla sohbet ediyor.

Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karlıova Kaymakamı Gilan köy ziyaretlerinde çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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