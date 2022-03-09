Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde eğitime ara verildi

09.03.2022 19:29
Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde eğitime ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Yayladere, Karlıova, Hisarcık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika


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