Bingöl'ün Kiğı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hikmet...

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hikmet Özüağ kazandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hikmet Özüağ kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Hikmet Özüağ 754, CHP adayı Yılmaz Gündüz 559, MHP adayı Nazif Hassoylu 107 oy aldı.



-Özüağ'ın öz geçmişi-



Hikmet Özüağ, 1973 yılında Kiğı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kiğı'da tamamladı.



Ticaretle uğraşan Özüağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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