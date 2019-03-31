Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün Kiğı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hikmet...

Bingöl'ün Kiğı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hikmet...

1 saat önce

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hikmet Özüağ kazandı.

Bingöl'ün Kiğı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hikmet..., System.String[]
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hikmet Özüağ kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hikmet Özüağ 754, CHP adayı Yılmaz Gündüz 559, MHP adayı Nazif Hassoylu 107 oy aldı.

-Özüağ'ın öz geçmişi-

Hikmet Özüağ, 1973 yılında Kiğı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kiğı'da tamamladı.

Ticaretle uğraşan Özüağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA

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