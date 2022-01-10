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Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor - Son Dakika

Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor

10.01.2022 14:18
Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı renk kıyafetler giyiyor.

Yedisu'nun Güzgülü köyünde ikamet eden, 11 çocuğu, 23 torunu bulunan Nafiye Caz'a, 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı kişi, ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söyledi.

Gördüğü rüyadan çok etkilenen Caz, o günden bu yana tüm giysilerinde kırmızıyı tercih etti.

Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor

Yaşamı kırmızıyla renklenen Caz, kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmiyor.

Yörede 'kırmızılı kadın' olarak bilinen Caz, hayatının sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı.

SAKALLI DEDE SÖYLEMİŞ

Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda bir sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim.

Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor

Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı önlük giydirdiler. Kırmızı hayatımın bir parçası oldu. Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun, dedim" ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA'DAKİ KIZI KIRMIZI KIYAFETLER GÖNDERİYORMUŞ

Caz, kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve elini cebine koydu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. O da, 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekmek istedi.

Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor

Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana" dedi. Bir oğlunun, yaşadıkları köyün muhtarı olduğunu dile getiren Caz, tüm çocuklarını evlendirdiğini, evde eşiyle yaşadıklarını, kolundan ameliyat geçirdiği için eşinin ev işlerinde kendisine destek olduğunu aktardı. Caz, düğününde de gelinlik giymediğini, kırmızı kıyafet giydiğini belirtti.

"BEN TÜRK BAYRAĞIYIM" DEMİŞ

Eşi Hikmet Caz da eşinin sürekli kırmızı giydiğini anlattı. "Kırmızı seviyor, ben de ona sürekli kırmızı elbise, ayakkabı, çorap alıyorum. Ben de kırmızı seviyorum. Kırmızı Türk bayrağının rengidir" diyen Caz, eşinin giysilerinde kırmızıyı tercih etmesine alıştığını ifade etti.

Caz, "Avusturya'ya kızımızın yanına gidecektik. Pasaport çıkaracaktık. Polis eşime, 'Teyze sen niye kırmızı giyiyorsun?' diye sordu. Eşim de 'Ben Türk bayrağıyım.' dedi. Hemen pasaport verdiler" diye konuştu.

55 yıldır evli olduklarını belirten Caz, birbirlerini severek evlendiklerini söyledi. Caz, "El ele verdik. Saygı ve sevgi olmasaydı böyle kalamazdık. Bazen ben kızıyorum, o ses etmiyor, o kızdığında da ben ses etmiyorum. Böyle geçip gidiyor" dedi.

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Yedisu, Bingöl, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor - Son Dakika
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