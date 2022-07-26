Yangın, merkeze bağlı Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerinde çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı ve 4 iş makinası sevk edildi. 3 ormanlık alanda çıkan yangın, yöre sakinleri ve jandarmanın da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'ün köylerinde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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