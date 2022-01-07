Bingöl'ün Perisu Çayı'nda kış güzelliği yaşanıyor - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karlar içerisinde akan Perisu Çayı ve kırağı tutan ağaçlar görsel şölen sunuyor.
Karlıova ilçesinden kara yoluyla Karadeniz Bölgesi'ndeki zorlu ve virajlı yollarını andıran dağlık bölgeden geçilerek ulaşımı sağlanabilen 150 rakımlı Yedisu ilçesi her mevsim doğal zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.
İlçede bulunan Perisu Çayı'nda da doğanın beyaz örtüyle kaplanmasının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Yedisu'da, karlar içerisinde akan Perisu Çayı, güneşin suya yansımasıyla güzel görüntü oluşturuyor.
Perisu Çayı, kenarında bulunan kırağı oluşan ağaçlarıyla dikkati çekiyor.
Kaynak: AA
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