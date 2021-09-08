Üye Girişi
Bingöl'ün risk haritasındaki rengi aşılama oranı yükseldikçe değişiyor - Son Dakika

Bingöl'ün risk haritasındaki rengi aşılama oranı yükseldikçe değişiyor

08.09.2021 09:51
Bingöl'ün risk haritasındaki rengi aşılama oranı yükseldikçe değişiyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasında düşük riskli iller arasına geçen Bingöl'de, aşılama oranının artmasıyla son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayısı 618'den 317'ye düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasında düşük riskli iller arasına geçen Bingöl'de, aşılama oranının artmasıyla son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayısı 618'den 317'ye düştü.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yoğun çalışmayla kentte vaka artışının önlenmesi ve bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen mahalle, köy ve yaylalara giderek aşıya karşı önyargılı olanları ikna etmeye çalışan ekiplerin gayretleri sonucu Bingöl, bir aylık süreçte önce kırmızı kategoriden turuncuya ardından da sarı kategoriye geçti.

Aşı oranlarının yükselmesiyle son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının 618'den 317'ye gerilediği görüldü.

Valilik koordinesinde başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında kent genelinde 40 mobil ekip ve 4 ambulansla çalışma yürüten sağlık ekipleri, toplam 234 bin doz aşı yaptı.

Bingöl'de 18 bin 400 kişinin daha aşı olmasıyla kentin rengi maviye dönüşecek.

"İkna çalışmalarının etkili olduğunu görüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, kentte son bir aydır yürüttükleri çalışmalar neticesinde aşı oranlarının yüzde 65'in üstüne çıkarak sarı kategoriye ulaştıklarını söyledi.

Vaka sayıları ve aşı oranlarının birbiriyle ters orantılı olduğunu belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özellikle ilimizde aşı oranın artmasıyla vaka sayılarında ciddi bir azalma oldu ve vatandaşlarımız daha güvende. Bu kapsamda özellikle sağlık çalışanlarımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde vatandaşlara birebir ulaşmak, hane ziyaretleri yapmak ve özellikle de genç kesimi ikna çalışmalarının etkili olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaların artarak devam edeceğine ve en kısa süre içerisinde ilimizde aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıkacağına inanıyoruz. Vaka sayılarını özellikle yakın bir zamanda 100 binde 100'ün altına çekerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına daha güvenli bir alanda olmak istiyoruz."

Gençlerin aşıya ilgisinin artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Gündoğdu, "Bu noktada tüm gençlerimize çağrımız, hem toplumsal bağışıklığa daha hızlı ulaşmak hem de kendi sağlıklarını korumak adına bir an önce aşılarını yaptırsınlar." dedi.

Salgın riskinin sürdüğünü, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Gündoğdu, "Okulların açılmasıyla özellikle kapalı alanlarda ve şehir merkezindeki nüfus yoğunluğumuz bir miktar daha artacaktır. Çünkü özellikle yaz döneminde köylere giden nüfusumuz bu dönemde tekrar şehir ve ilçe merkezine geri dönüyor. Bu noktada riskin bir miktar daha artacağından endişeliyiz ama bu riski de aşılamayla ve ilave tedbirlere uyma noktasında bertaraf edeceğimize ve daha güvenli olacağımıza inanıyoruz."

İkinci doz aşısını olan Yadin Beroje de aşı yaptırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Şimdiye kadar bir hastalık geçirmedim. Ailemden de herkes aşı oldu. Mavi kategoriye geçmek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.???????

COVIRAN Bereket, Gündoğdu, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bingöl'ün risk haritasındaki rengi aşılama oranı yükseldikçe değişiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi 10:01 Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! 09:48 Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! "Hadi beni kelepçele. Kelepçele" diyerek direndi Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak 09:37 Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak
Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı 09:23 Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi 08:49 Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 07:40 İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara 01:20 Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı 23:55 Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı

Son Dakika Haberleri
10:00 Faciadan son anda kurtuldular! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
09:59 Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı
09:46 Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor
09:44 15 yaşında genç, iki hırsızı kovaladı! O anlar kameralara yansıdı
09:36 Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak
09:22 Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı
08:55 Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor
08:48 Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:34 Endonezya'da çıkan yangında 41 mahkum, yanarak hayatını kaybetti
08:21 İki kişi, balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü
Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor Son dakika! Gram altın güne yükselişle başladı, 483 liradan işlem görüyor         
10:09
Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı Yargıtay, milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren karara imza attı! Patron, fazla mesaiyi ücret içinde saydı         
09:59
Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor Son Dakika: Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den alıcı buluyor         
09:46
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor         
08:55
Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi         
08:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor         
07:39
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik         
00:20
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu         
22:03
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı         
20:33
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 10:12:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'ün risk haritasındaki rengi aşılama oranı yükseldikçe değişiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement