Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı

27.07.2022 11:54
Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı

Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.

Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, yörenin en önemli turizm alanlarından biri.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yüzen adalar, yaz döneminde de yeşile bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiren adalar, özellikle fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla kent turizmine de önemli katkı sağlayan yüzen adalar, bu yılın başından itibaren 20 bin ziyaretçi ağırladı.

"Yüzen adalarımızın dünya çapında duyulmasını istiyoruz"

Antalya'dan kente gelen Ayşe Gürler, AA muhabirine, yüzen adaları çok beğendiklerini söyledi.

Gürler, "Her yıl yüzen adaları görmek ve gezmek için buradayız. Yüzen adalarımızın sadece ülkemizde değil dünya çapında duyulmasını istiyoruz. Bütün yorgunluğumuzu burada attık. Onun için herkesi davet ediyoruz." dedi.

"Çok güzel ve gerçekten gezilebilecek bir yer"

Belçika'dan gelen Fatma Kaya da bir yakınlarının düğünün ardından ailesiyle yüzen adaları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Eşim ve çocuklarımla geldik. İlk kez geliyorum. Çok güzel ve gerçekten gezilebilecek bir yer. Bütün gurbetçileri bekliyoruz, çok güzel bir yer burası." diye konuştu.

"Her yıl mutlaka geliyoruz buraya"

Elazığ'dan gelen Süleyman Kaya da herkesin yüzen adaları ziyaret etmesi gerektiğini aktararak, "Yüzen adaların güzel bir doğası var. Her yıl mutlaka geliyoruz buraya. Havası ve doğasıyla güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Bingöl, Solhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren 'yüzen adalar' 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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